IJkingstoetsen voor ingenieur in Brugge

Op de universiteitscampus in Brugge zijn er vandaag ijkingstoetsen voor Industriële Wetenschappen.

Op een ijkingstoets voor een studierichting kunnen studenten nagaan of ze voldoen aan wat wordt verwacht om aan een opleiding te kunnen starten. Een goed resultaat kan de studiekeuze dan bevestigen, een minder resultaat geeft dan aan dat er nog wat extra voorbereiding nodig is, of dat er toch beter een andere studierichting wordt gevolgd.

Voor het eerst is een ijkingstoets dit jaar een voorwaarde voor de inschrijving voor de bacheloropleidingen in de bio-ingenieurswetenschappen, wiskunde, fysica en farmaceutische wetenschappen.

De KU Leuven organiseert de ijkingstoetsen -zeventien in totaal- op verschillende campussen, over heel Vlaanderen.