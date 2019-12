Iets minder mensen onder invloed in het verkeer

Dat weekend liep tussen vrijdagnamiddag vanaf 17 uur en vanochtend zes uur. Het luidt enerzijds de winter BOB campagne in en anderzijds de herdenking van de dodelijke kettingbotsing op 3 december 2013 op de A19 in Zonnebeke.

In totaal werden 265 politiemensen ingezet die samen 2176 uren aan de slag waren. 8275 bestuurders zijn gecontroleerd op alcohol. Daarvan was 97,6 % negatief. Ondanks een iets beter resultaat ten opzichte van vorig jaar (97,13 %) werden er meer rijbewijzen ingetrokken: 54 ten opzichte van 45 vorig jaar.

De 1151 afgenomen drugtesten leverden 14 positieve speekseltesten of 1,21 % op. 13 bestuurders dienden hun rijbewijs onmiddellijk af te geven.

Snelheidscontrole

Er werden 26183 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 97,65 % hield zich aan de snelheidslimieten. Er werden 3 rijbewijzen ingetrokken en de hoogste gemeten snelheid was 144 km/uur in een zone 90 in Hooglede.

Andere inbreuken

Veel minder chauffeurs lieten zich betrappen met hun gsm achter het stuur. Er werden 3 processen-verbaal opgesteld ten opzichte van 100 vorig jaar. De dalende trend inzake inbreuken gordeldracht zet zich ook verder: 18 overtredingen dit jaar ten opzichte van 51 in 2018 en 106 in 2017. Ook het niet in het bezit zijn van boorddocumenten zoals verzekering, inschrijving, keuring daalt dit jaar naar 80 in vergelijking met 137 inbreuken vorig jaar.

