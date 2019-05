Een studie moet duidelijk maken wat de beste toekomst is voor de stadschouwburg van Ieper.

Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen.

Een afbraak en een complete nieuwbouw is mogelijk, maar ook een grondige renovatie wordt nog niet uitgesloten. De laatste grote opknapbeurt dateert al van 25 jaar geleden, en de stadsschouwburg kampt intussen met nogal wat gebreken, zoals vochtige muren. Ook theatertechnisch is de schouwburg niet meer up-to-date en er is ook geen foyer.