Ieperse leerlingen leren bij over waterleven

120 leerlingen uit zes verschillende basisscholen konden in Ieper ontdekken welke vissen er zoal in het Vestingwater rondzwemmen. Agentschap Natuur en Bos vertelt er hen alles over de paling, karper, voorn en baars.

Ieper is met de Vestingen en enkele vijvers een echte waterstad, en dus ideaal voor de uiteenzetting van het Agentschap. Het Agentschap Natuur en Bos zette gisteravond enkele fuiken in het Vestingswater uit, en kon wel 11 soorten vissen vangen, waaronder ook de paling die in Europa bedreigd is. Dat wijst op een goede waterkwaliteit. Volgens schepen van Valentijn Despeghel levert het stadsbestuur ook veel inspanningen om de waterkwaliteit van het water te verbeteren. Zo zal de stad binnenkort ook het kanaal Ieper-IJzer laten baggeren.