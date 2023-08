Ieperse jongeren hebben gloednieuw skatepark

In Ieper is het nieuwe skatepark geopend. Daar ging een participatieronde van twee jaar aan vooraf.

Het nieuwe skatepark in Ieper heeft elementen voor beginnende én voor ervaren skaters. Medewerkers van de stad en de lokale skatecommunity hebben daarvoor samengewerkt. Het oorspronkelijke ontwerp is vijf keer aangepast in overleg met de jongeren.

"De opening van het park is een grote meerwaarde voor zowel jonge als ervaren skaters," zegt schepen van jeugd Dimitry Soenen. "Het is een positieve stap die de groei van deze sport in onze stad verder zal bevorderen. Uiteraard volgt er nog een officiële feestelijke opening."