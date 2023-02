Ieperse hulpverlener riskeert vier jaar cel voor aanranding patiënten

Een van de slachtoffers is Lynn. Zij woont in een assistentiewoning in Geluwe en vormt nu het aanspreekpunt voor slachtoffers van zedenfeiten in de zorg. Door haar chronische ziekte kan ze bij hevige pijn op een alarmknop duwen.

De beklaagde in het proces beantwoordde ooit zo’n noodoproep. Eenmaal aangekomen ligt Lynn te creperen van de pijn en vindt hij er niets beter op dan haar gedurende twee minuten te betasten aan de borsten.

Trauma

Een ander slachtoffer is Isaura. Zij is door de gebeurtenissen uit het leven gestapt. Volgens de moeder van Isaura heeft ze een trauma opgelopen bij de verpleger. “Hij heeft haar borsten en buikstreek betast, maar wou nog verder gaan. Ze heeft toen gezegd dat dat toch niet nodig was, omdat ze enkel uitslag in haar gezicht had. De verpleger vroeg ook welke standjes ze graag had”, getuigt moeder Francine.

Voorheen werkte de verpleegkundige op de spoeddienst in het Jan Ypermanziekenhuis. Dat de man nog in de zorg kon blijven werken roept veel vragen op. “Ik ben voorzichtig in mijn uitspraken, maar het lijkt dat het Jan Ypermanziekenhuis niet de nodige stappen heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat in de toekomst niet opnieuw zulke feiten gebeuren”, zegt de advocaat van de beklaagde Margot De Laet.

"Oprechte spijt"

Het openbaar ministerie vraagt nu vier jaar cel voor de Ieperling, waarvan twee jaar effectief. Door zijn medewerking aan het onderzoek en oprechte spijt- en schaamtegevoelens vindt meester De Laet dat de rechter daarmee rekening moet houden, met de nodige nuances.

Voor een officiële uitspraak is het wachten tot 16 maart.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, of nood heeft aan een luisterend oor, kan terecht op het nummer van de zelfmoordlijn 1813 of op zelfmoord1813.be