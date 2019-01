Ieperse gemeenteraad voortaan via audioverslag te beluisteren

Vanaf nu kan iedereen die interesse heeft de gemeenteraadszitting van Ieper via een audioverslag herbeluisteren. Als het op maandagavond gemeenteraad is, staat het audioverslag ten laatste de maandag nadien online op de website van de stad.

Aanleiding is het nieuw decreet lokaal bestuur, dat op 1 januari 2019 in voege trad. Dat decreet bepaalt dat er naast de klassieke notulen ook een verslag van de raad gemaakt moet worden. Dat verslag mag ook een audioverslag zijn.

De notulen van de gemeenteraadszitting vermelden dan nog steeds - zoals verplicht - de argumentatie, de stemming en het besluit, maar niet meer de volledige discussie tijdens de zitting. Die vind je dus wel terug in het audioverslag.

Dat audioverslag kan de Ieperling beluisteren via een webtoepassing van de firma Notubiz. Je kan ofwel de hele zitting beluisteren, ofwel aan de hand van de agenda bepaalde punten of zelfs bepaalde sprekers binnen een agendapunt selecteren. Je kunt ook zoeken op trefwoorden die in de titel vermeld zijn. Zo zal je de letterlijke tussenkomsten van de raadsleden kunnen nagaan.

De gemeenteraad van 7 januari 2019 is de eerste gemeenteraad waarvan je het audioverslag kan beluisteren.