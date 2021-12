Iepers jeugdhotel vangt 90 asielzoekers op

In jeugdverblijf ‘The Poppies 1 & 2’ in Ieper zullen de komende twee maanden 90 asielzoekers verblijven.

Er is momenteel een groot tekort aan opvangplaatsen, en Fedasil en het Kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie creëren, in samenwerking met haar opvangpartners waaronder Rode Kruis Vlaanderen, daarom in sneltempo bijkomende opvangplaatsen. Verschillende eigenaars van gebouwen boden in de afgelopen weken spontaan hun hulp aan. Zo ook de eigenaars van “The Poppies 1 & 2” in Ieper, waarmee Rode Kruis Vlaanderen nu ook een akkoord bereikt heeft. Concreet zullen er, vanaf woensdag 5 januari 2022, 90 asielzoekers opgevangen worden in ‘The Poppies 1 & 2’. Het einde van de opvang wordt voorzien op maandag 28 februari 2022. De asielzoekers die er zullen verblijven zullen doorverwezen worden vanuit het aanmeldcentrum in Brussel. Eind februari 2022 zullen de bewoners dan doorverwezen worden naar andere opvangcentra.

In een opvangcentrum streeft het Rode Kruis-Vlaanderen ernaar om een gemende groep van bewoners (alleenstaanden en families) Bed, Bad, Brood en Begeleiding aan te bieden. Daarvoor zal er 7 dagen op 7, 24u/24u een team van Rode Kruis-Vlaanderen aanwezig zijn.

Reactie stadsbestuur Ieper

“Het stadsbestuur werd eind vorige week ingelicht over dit privé-initiatief. Er werd meteen contact gezocht met het Rode Kruis voor meer duiding alsook teneinde deze tijdelijke noodopvang zo goed als mogelijk in te passen in de stad en buurt. Op vraag van het stadsbestuur werd reeds een communicatie verstuurd naar de bewoners van de omliggende straten. In nauw overleg met de lokale centrumleider, politie en de stadsdiensten zal gezorgd worden voor de nodige randvoorwaarden om dit korte verblijf voor iedereen, buurt en de op te vangen personen, zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen. Het Rode Kruis neemt hierin het voortouw.”

Schepen van welzijn Eva Ryde zegt intussen aan Focus-WTV dat het stadsbestuur niet opgezet is met hoe laat ze op de hoogte gebracht zijn. Rode Kruis Vlaanderen zegt dan weer dat het stadsbestuur niet op de hoogte gebracht moet worden als het een om een privé-initiatief gaat.