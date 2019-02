Iepers hotel heeft 'complimentenbox'

Een complimentje kost geen geld, ook niet in Hotel Ariane in Ieper. In de lobby staat een toestel waarop iedereen een complimentje kan inspreken voor iemand naar keuze. Deze boodschappen zullen ze op Complimentendag verspreiden op sociale media.

"Iedereen krijgt graag een complimentje, maar we doen het helaas te weinig", vertelt medewerker Natasja Feliers. "We willen dit graag stimuleren met onze nieuwe complimentenhoek in de hoek van onze lobby. Het toestel is te vergelijken met een digitaal gastenboek, dat wel eens gebruikt wordt op feesten."

Je kan er een videoboodschap opnemen van jezelf, die een compliment geeft aan iemand anders. Na de opname van de videoboodschap kan je een klein formulier invullen met de naam van de zender en ontvanger van het compliment.

Via sociale media

"Daarna monteren we de video's en verrassen we de ontvangers met hun complimentjes op 1 maart door de videoboodschappen te plaatsen op hun Facebook of Instagram. Zo werken we mee aan wat meer optimisme op sociale media. Complimentendag vonden we een ideale kans om eens zot te doen en toffe boodschappen te verspreiden. We hopen oprecht dat de mensen hiervan gebruik maken."