Iepers burgemeester Talpe wil meer Walen Westhoek laten ontdekken

Uit de bezoekerscijfers van ‘In Flanders Fields Museum’ blijkt dat ruim 60% van de bezoekers vorig jaar uit eigen land komt, waarvan 95% uit Vlaanderen en Brussel.

Potentiële markt

Sinds de coronacrisis merkt Talpe dat er nog te weinig Waalse toeristen hun weg hebben gevonden naar de Westhoek. “De bezoekerscijfers uit Wallonië liggen een pak lager dan die van Vlaanderen. Voor ons is dat een potentiële markt waar we op kunnen inspelen om het herdenkingstoerisme een boost te geven.”

Bevoegd minister Demir zal nu aan Toerisme Vlaanderen vragen om het verzoek van Talpe op te nemen. De minister wil ook samen met Westtoer bekijken hoe er extra gepromoot kan worden op de Waalse markt.

Ook inzetten op Britse toeristen

Toerisme is voor de Westhoek economisch belangrijk. In de toekomst wil de Westhoek dan ook blijven inzetten op Britse toeristen. “In 2019 was 1 op 3 herdenkingstoeristen Brits, vorig jaar was dat ongeveer 1 op 5. Daarom zal Toerisme Vlaanderen digitale consumentencampagnes in het Verenigd Koninkrijk op poten zetten om intensief te promoten op de Britse markt”, aldus burgemeester Talpe.