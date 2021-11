Ieperlingen verwelkomen Sint-Maarten

Sint-Maarten kwam dit keer niet zoals gewoonlijk toe aan de kaai, maar via de voetgangersbrug over de vestingen, waar hij werd opgewacht door vele honderden enthousiaste en verklede kinderen, ouders en grootouders. Vandaar ging het in stoet via de Leopold III-aan, het Hoornwerk, de Menenpoort en de Menenstraat naar de Grote Markt. Het was bovendien de eerste keer dat Sint-Maarten op zijn paard onder de Menenpoort doorkwam. Op de Grote Markt werd hij welkom geheten door burgemeester Emmily Talpe, waarna de sint de kinderen toesprak. Daarna konden ze tot bij hem komen voor wat snoepgoed.