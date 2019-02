Ieperlingen mogen even burgemeester spelen

In “Kvraagetaan… de Ieperlingen” mogen de inwoners zich even burgemeester wanen en aangeven wat zij belangrijk bevinden. Bijvoorbeeld een nieuwe openluchtzwembad of meer open ruimte en groen in de binnenstad door ondergronds parkeren. Daarnaast mogen ze hun mening geven over vijf stellingen, zoals een hogere inkomprijs voor niet-Ieperlingen die in Ieper komen zwemmen en een verkeersvrije Menenstraat.

De globale resultaten worden na het afsluiten van de bevraging verwerkt en bekend gemaakt. Actiepunten die passen binnen het beleid en de financiële mogelijkheden van de stad Ieper kunnen worden opgenomen in het meerjarenplan.