Ieperfest wil via crowdfunding editie 2019 veilig stellen

De weersomstandigheden, de geringe opkomst en de concurrentie met andere festivals, maakten van Ieperfest 2018 geen succes. De organisatie heeft nooit gewerkt met grote sponsors en investeerde de opbrengsten en winsten van de vorige edities telkens in de volgende. Door het geringe succes van de laatste editie, moet de organisatie op zoek naar extra financiële middelen om het festival in 2019 te verzekeren.

Jonge bands kansen geven, inzetten op ecologie

Ieperfest - opgestart door een paar enthousiaste muziekfanaten in 1992 – heeft gedurende 26 jaar altijd geprobeerd om jonge bands een kans te geven hun muziek te delen met een breder publiek. De organisatie, gedragen door louter vrijwilligers, streeft nog steeds dezelfde Do It Yourself (DIY)-idealen na als in de begindagen.

Na 26 edities actief inzetten op groenbeleid is Ieperfest uitgegroeid tot een baken in het zo ecologisch mogelijk organiseren van evenementen. Doorheen de geschiedenis van het festival zijn enkel Vegan-maaltijden over de toonbank gegaan. Deze inspanningen om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, werden bekroond met meerdere Green Awards en een nominatie op het Europese niveau als ‘groenste festival’.

Veranderende festivalwereld

Na 26 jaar is de honger om een zo ethisch mogelijk festival te organiseren nog steeds even groot. Alleen, het festivallandschap van vandaag is ingrijpend veranderd. Bands zijn duurder geworden, logistieke kosten lopen op en de concurrentie met, veelal goed gesponsorde, mainstream festivals begint door te wegen. Davy Bauwen: "We doen er alles aan om Ieperfest 2019 tot een succes te maken, maar daartoe hebben we extra financiële middelen nodig. Daarom doen we een beroep op fans en sympathisanten, zodat we in de toekomst dit unieke festival verder kunnen blijven organiseren."