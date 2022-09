Ieper zorgt voor meer veilige schoolomgevingen

Ieper wil haar schoolomgevingen veiliger maken. Er zijn subsidies op komst, waarmee de laatste octopuspalen geplaatst kunnen worden, zodat elke lagere school daarmee uitgerust is.

Ieper heeft ook drie extra preventieve borden 'U rijdt …' aangekocht, die vooral in de buurt van schoolomgevingen geplaatst worden, naast extra grote borden met 30/50, onder andere voor de schoolomgeving in deelgemeente Sint-Jan.

Het Dikkebusvijverpad is nu ook helemaal verlicht, wat een verbetering is voor de schoolgaande kinderen van de Capucienenschool. Ieper heeft ten slotte het charter Werfverkeer afgesloten, met enkele concrete engagementen, zoals geen werftransport voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen.