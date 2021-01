Ieper zet rem op sluiting overwegen

Sluit geen overwegen als de bereikbaarheid voor de buurt in het gedrang komt. De stad ieper blijft bij dat standpunt, ook na het ongeval met een trein en een lijnbus op De Brandhoud in Vlamertinge vanmorgen. Infrabel bekijkt momenteel de sluiting van 14 overwegen in de regio Ieper, waaronder...

Eind 2019 sloot de overweg aan de Noorderring in de Casselstraat in Vlamertinge. Met als gevolg dat tientallen gezinnen afgesloten zijn van het dorp en vaker hun wagen moeten nemen. Maar los van een negatief advies van Ieper kan Infrabel zelf beslissen, al zag ze wel af van de sluiting in de Hoge Akkerweg omdat het een belangrijke verbinding is met de industriezone.

"Nu nu zijn de pijlen gericht op Zillebeke, daar zijn twee spoorwegovergangen en zijn er al vragen gesteld rond de Perseweide waar wij uiteraard negatief op adviseren net als Westtoer en de Commonwealth War Graves Commission want er is daar een militaire begraafplaats. Het is ook een fiets- en wandelknooppunt. We hebben ook verschillende landbouwers die daar moeten kunnen passeren. We zullen dit dus niet zo maar over ons laten gaan", zegt burgmeester Emmily Talpe van Ieper.

Het ongeval met de belbus vandaag verandert het standpunt van Ieper niet: "Het ongeval vanochtend is een bijzonder jammerlijke zaak, maar heeft uiteindelijk niets te maken met de veiligheid van de spooroverweg ter plaatse. Het is pech die de lijnchauffeur had en het is bijzonder jammer dat dat moest gebeuren, maar dat staat volledig los van een beslissing om een spoorwegoverweg af te sluiten omwille van de veiligheid."