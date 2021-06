Ieper zet landschapsvrijwilligers in

Landschapsvrijwilligers die natuurplekjes in de buurt onder handen nemen om de omgeving te verfraaien. Dat kan vanaf nu in Ieper.

Dat kan gaan van gras maaien tot vogelnestjes plaatsen. Het gaat om een uniek samenwerkingsproject tussen de Stad en het Regionaal Landschap Westhoek. Het pilootproject is het eerste in Vlaanderen, bedoeling is om het uiteindelijk over de volledige Westhoek uit te rollen.

Het idee komt overgewaaid uit Engeland. Valentijn Despeghel, Schepen van milieu en natuur Ieper: “Ik ben van opleiding tuin- en landschapsarchitect en toen ik op studiereis zijn we de National Trust gaan bezoeken. En daar heb ik gezien hoe fantastisch het is als de inwoners het landschap mee vorm kunnen geven. Dat is 20 jaar geleden, ik blij dat ik dat we dit hier in Ieper kunnen realiseren.”

Na Ieper de volledige Westhoek

Na Ieper is het de bedoeling om de landschapskwaliteit in de volledige Westhoek te verbeteren. Jurgen Vanlerberghe, Voorzitter Regionaal landschap Westhoek: “We willen over gans de Westhoek toch een 300-tal vrijwilligers bereiken die samen aan de slag gaan in de natuur. Het creëert nieuwe sociale contacten en je komt ook in contact met kenners, dus je leert ook wat bij. En je hebt ’s avonds het gevoel dat je echt iets maatschappelijk hebt gedaan.”

In Ieper steken de vrijwilligers vanaf nu alvast om de twee weken op woensdag en zaterdag de handen uit de mouwen.