Ieper waarschuwt voor Aziatische hoornaar

Ontdek je een nest? Hou altijd ruim afstand. Als het nest in een tuinhuis of dergelijke hangt, betreed je de ruimte beter niet.

Deze wesp komt steeds vaker voor in Europa. Helaas ook in Vlaanderen. Deze diertjes zijn schadelijk voor biodiversiteit en landbouw en staan bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten in Europa. Vooral voor bijen vormt deze hoornaar een grote bedreiging.



In het voorjaar verlaten de koninginnen hun schuilplaats en maken een nieuw nest. In een eerste fase is dit klein. Dergelijke nesten maken ze altijd op een beschutte plaats; heel vaak in door mensen gemaakte locaties. Schuren, tuinhuisjes, afdaken, luifels ... Ook in struiken en hagen kan een koningin een nieuw nest maken. De voorjaarsnesten bevinden zich dicht bij de grond of op maximum enkele meter hoogte. In dit stadium van het nest is verdelging door een professionele verdelger nog eenvoudig uit te voeren.

Hoe kan je een Aziatische hoornaar herkennen?