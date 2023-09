Ieper verzet zich tegen opvangcentrum op militair domein, overleg gepland

In Ieper zijn er plannen om een tijdelijk opvangcentrum met containers in te richten op het militair domein langs de Kemmelseweg in Ieper.

De containers zouden 250 mensen kunnen huisvesten, vanaf 1 december, en dat voor maximaal twee jaar. Fedasil of het Rode Kruis zouden het opvangcentrum uitbaten.

Nadat de stad in juli geïnformeerd werd over die mogelijke plannen, heeft de burgemeester meteen een brief geschreven naar staatssecretaris De Moor, premier De Croo en minister Dedonder. “We stellen vast dat al tal van voorbereidingen zijn getroffen zonder de stad er in te kennen. De infofiche spreekt duidelijke taal en veel voorwaardelijkheid is er niet in te vinden. Wij betreuren dit ten zeerste en vinden het eigenlijk onbegrijpelijk dat dit op deze manier gebeurt. Gezien de impact ervan op de stad zouden dergelijke voornemens toch vooraf grondig overlegd moeten worden met het lokaal bestuur om de haalbaarheid ervan na te gaan.”

De stad heeft bezwaren tegen de beslissing omdat de site deel uitmaakt van een groot herbestemmingsproject in de stad. “Het betreft het belangrijkste stadsontwikkelingsproject waar volop wordt op ingezet voor de uitbreiding van de stad. Dergelijk opvangcentrum, al is het van tijdelijke aard, zal dit proces en de voortgang ervan toch bemoeilijken en vertragen. Mogelijk betekent dit zelfs dat bepaalde partners overwegen af te haken wegens de onzekerheid.”

Al asielcentrum in Poelkapelle

Er is ook al een asielcentrum in het nabijgelegen Poelkapelle, en de komst van asielzoekers betekent extra werk voor de politie, zegt de stad. “Tot slot, zelfs al is er sprake van een tijdelijk centrum, hoewel in de formulering toch al een opening wordt gelaten om dit langer te behouden, zien wij dit niet haalbaar noch draagbaar voor onze stad en wel om bovenstaande argumenten. Na de bespreking van heden in het college van burgemeester en schepenen wensen wij daarom met klem onze bezwaren te uiten over dit voornemen en vragen wij expliciet om andere locaties te zoeken voor deze opvang. ‘

Tot op vandaag heeft de stad nog geen reactie ontvangen, al staat er voor volgende week wel een overleg gepland met staatssecretaris De Moor.