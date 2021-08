Ieper verwelkomt binnenkort 19 Afghaanse vluchtelingen

in Ieper verwachten ze vandaag of morgen 19 Afghaanse vluchtelingen. Het gaat om 7 medewerkers van Moeders voor Vrede en hun gezin. De stad zoekt voor hen een tijdelijke opvang.

West-Vlaminge Jennie Vanlerberghe van Moeders voor Vrede kreeg in de loop van de dag de bevestiging dat de mensen met een vliegtuig van het Belgisch leger spoedig naar Islamabad in Pakistan worden geëvacueerd. Vredestad Ieper gaat in op de vraag van de organisatie Moeders voor Vrede, met zetel in Ieper, om haar medewerkers in Afghanistan op te vangen.

Jennie Vanlerberghe: "We spreken over twee artsen, een vroedvrouw, een leerkracht. Als die aankomen in België, en hopelijk kunnen ze landen want de toestand is daar nog heel precair, kunnen we hen tijdelijk noodopvang geven zodat ze toch die eerste momenten samen kunnen zijn en bekomen van de gebeurtenissen. Want ze zijn radeloos. Ze hebben de toestand al meegemaakt, ze zijn ouder dan 20. Ze willen daarom weg. Ze weten dat ze geen leven meer hebben. Vrouwen hebben geen leven meer onder de Taliban."

Bij de 19 geëvacueerde mensen zijn ook 4 minderjarige kinderen en enkele oudere kinderen. Die kunnen allen zo goed als zeker terecht bij logieverstrekkers in de stad. Alles gebeurt ook in overleg met Fedasil. Emmily Talpe, burgemeester Ieper: "De medewerkers van Moeders voor Vrede zijn ambitieus en willen wel zaken in beweging zetten. Ik denk dat er heel wat van hen gewoon zullen terugkeren en hopen op een toestand waar ze hun werk verder kunnen zetten. Uiteraard kunnen ze ook asiel aanvragen als de situatie zo blijft en er geen verbetering komt."

De projecten van Moeders voor Vrede met onder meer een ziekenhuis en een school in de buurt van Kaboel, worden nu voorlopig verdergezet door een Afghaanse zusterorganisatie.

Bekijk ook: