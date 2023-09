In Ieper vervangt Emmily Talpe (Open Ieper) Vooruit door CD&V in stadslijst voor gemeenteraadsverkiezingen

In Ieper trekt burgemeester Emmily Talpe in 2024 met een stadslijst naar de kiezer. Die verschilt van haar huidige coalitie.

Vooruit moet plaats ruimen voor CD&V: “Na vele gesprekken werd duidelijk dat we met Open Ieper, CD&V en N-VA op één lijn staan wat betreft onze ambities voor Ieper.

Gemeenschappelijke lijst

Emmily Talpe kondigde in mei al aan dat ze opnieuw kandidaat-burgemeester is. Ze liet zich toen al ontvallen dat een stadslijst voor haar tot de mogelijkheden behoorde, als er inhoudelijke overeenstemming was. Die gelijkgestemde visie vond Open Ieper bij CD&V en N-VA. “De overeenstemming met N-VA is de voorbije vijf jaar reeds gebleken, met CD&V als oppositiepartij werd de klik steeds groter. Het wordt een sterk inhoudelijk project met één enthousiast en samenhangend team.” Emmily Talpe trekt de lijst, Katrien Desomer wordt lijstduwer, N-VA sluit met Dimitry Soenen aan vanaf plaats 4.

"Overtuigd dat dit de beste keuze is"

Opmerkelijk is wel dat daarbij de huidige coalitiepartner, Vooruit, uit de boot valt. CD&V leed in 2018 een verkiezingsnederlaag en moest na vele tientallen jaren naar de oppositiebanken verhuizen. Maar door mee te stappen in de stadslijst, lijken de brokken gelijmd.

Op de naam van de nieuwe stadslijst is het nog even wachten tot 13 oktober. Maar zeker is dat Open Ieper, CD&V en N-VA samen naar de kiezer trekken. Dat kondigden de partijen aan op een persconferentie. “Voor sommigen misschien een verrassing maar na heel wat gesprekken en besprekingen zijn we ervan overtuigd dat dit de beste keuze is. We zitten allen op één lijn wat betreft onze visie voor Ieper en legden ook al de belangrijkste inhoudelijke krijtlijnen vast voor ons programma. Door de gezamenlijke lijst zorgen we voor duidelijkheid naar de kiezer toe”, aldus Emmily Talpe.

Tien speerpunten

Vandaag al lanceert de stadslijst een eerste reeks van 10 speerpunten:

Op vlak van mobiliteit wil Ieper blijvend een stad zijn die voor iedereen bereikbaar is en blijft. De investeringsgolf in een voetgangers- en fietsvriendelijke stad wordt nog versterkt. Shop&Go wordt verder uitgerold. De Grote Markt is aan opwaardering toe met meer groen en een doordacht auto-beleid. Een onderzoek zal gevoerd worden naar de mogelijkheden voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt als alternatief voor parkeerplaatsen bovengronds. Ook wordt bekeken om een knip door te voeren tussen de Rijselstraat en D’Hondtstraat. Voor de deelgemeenten wordt een heus dorpenplan vooropgesteld met aandacht voor onder meer leefbaarheid en herbestemming van kerken. We voeren ‘dorpenbeleid’ in als aparte bevoegdheid. Er wordt volop verder en meer intensief ingezet op citymarketing, evenementen, lokale economie, verenigingen en cultuur in centrum én deelgemeenten. We onderzoeken de mogelijkheden voor zwemmen in open lucht naar aanleiding van de vereenvoudigde Vlaamse regelgeving. We zetten verder in op de vernieuwing van de kop van de vaart. Er is een plan in de maak om de jachthaven zowel naar beleving als naar visuele uitstraling op te waarderen. Ook de mobiliteitspuzzel daar wordt herbekeken. Er komt één opgewaardeerd dienstencentrum voor Ieper, inclusief kinderopvang. Ruimte en een bedrijfsvriendelijk klimaat voor onze ondernemingen en landbouwers, met een belangrijke rol voor ruimtelijke ordening. Haalbare klimaatambities. Netheid en groenonderhoud zijn prioritair.

De drie partijen hameren er op dat zij als een goede huisvader zullen waken over de stadskas. Het blijven financieel uitdagende tijden maar er komt geen verhoging van de gemeentebelastingen.

Wat zeggen CD&V en N-VA?

“Na heel wat voorbereidend werk, aftastende gesprekken en finaal een stevig akkoord, is dit de bekroning van maanden onderhandelen. We zijn klaar om de volgende legislatuur opnieuw mee de touwtjes in handen te nemen na 6 jaar oppositie. Met volle goesting gaan we deze uitdaging aan. En met volle overtuiging zullen we daar ook de kiezer het vertrouwen voor vragen”, zegt een tevreden fractieleider van CD&V, Katrien Desomer.

Meer groen en een doordacht beleid rond auto’s in het centrum, vernieuwde aandacht voor de leefbaarheid van onze dorpen, meer investeringen in voet- en fietspaden en extra kinderopvang zijn vier thema’s die ons als partner nauw aan het hart liggen. We zochten en vonden hier een partner in bij zowel Open Ieper als N-VA.

Het mag misschien verwonderen dat Katrien Desomer de lijst duwt maar ook die keuze is weloverwogen gemaakt. “De eerste of de laatste plaats maakt geen verschil in de ambitie die ik persoonlijk, én samen met dit team heb om deze stad mee te besturen. Ik wil er ook mee aantonen dat ik dit project ten volle steun en 100% achter de beslissing sta”, aldus de kopvrouw van CD&V.

Dimitry Soenen van N-VA: “Met dit ambitieuze plan zetten we vastberaden stappen om Ieper klaar te stomen voor de toekomst en een warme thuis te creëren voor iedereen, ook zetten we volop in op het aantrekken van jonge gezinnen. Door ons rijke historische erfgoed te koesteren en tegelijkertijd te anticiperen op wat morgen ons brengt, staan we sterk als stad om komende uitdagingen met vertrouwen aan te gaan. In samenwerking met onze collega-partijen hebben we een evenwichtig programma ontwikkeld waar we volledig achter staan. Het gaat om de visie en het welzijn van Ieper, vandaag en in de toekomst."