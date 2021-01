Ieper tekent beroep aan tegen windmolens

De provinciale deputatie gaf wel haar goedkeuring, tegen het officieel advies van de stad Ieper in. In een negatief advies onderkende de stad de noodzaak van duurzame en alternatieve energieopwekking, maar vond tegelijk dat de voorwaarden onvoldoende ingevuld waren om het project groen licht te geven. De geplande molens produceren per stuk wel driemaal meer elektriciteit dan de kleinere broertjes op het bedrijventerrein, maar ze hebben volgens de stad veel impact op de omgeving.

Er kwamen ook honderden bezwaren binnen van omwonenden. Schepen Philip Bolle: “Ik hoop dat de Vlaamse overheid die dit beroep moet behandelen wél oog heeft voor de solide argumenten die werden aangebracht in dit dossier, zowel door ons als door het actiecomité dat de bezwaren van de buurt bundelde".

