Ieper stelt bestuursakkoord voor

De nieuwe coalitie van Open Ieper, sp.a en N-VA stelt een ontwerpnota voor met 205 actiepunten. Daarin wil het stadsbestuur onder meer op zoek gaan naar grond voor een nieuw openluchtzwembad en extra bedrijfsruimte. Het wil ook werk maken van een nieuw kunstencentrum, een nieuw dienstencentrum en een nieuw mobiliteitsplan met betere fiets-en voetpaden.

Er worden ook een aantal lopende dossiers uitgevoerd, zoals de heraanleg van de Leet en de dorpskernvernieuwingen van Boezinge en Vlamertinge. Burgemeester Talpe: “Ondanks de rooskleurige berichten in het verleden over de financiële toestand van de Ieperse stadskas, is de realiteit ontnuchterend. We zullen slim en duurzaam moeten omgaan met de centen van de Ieperling. Verwacht dus veel ambitie maar geen dure prestigeprojecten.”

Inspraakronde

Er komt ook een inspraakronde, waarbij de Ieperling zijn mening kwijt kan. Emmily Talpe: “Deze stadscoalitie wil van inspraak een echt speerpunt maken. Het is dan ook logisch dat we deze beleidsnota eerst voorleggen aan de bevolking. We vragen hierbij ook hun concrete ideeën over wat er beter kan in hun buurt of dorp, want zij zijn daar onze beste ervaringsdeskundigen. Er zullen dus nog aanpassingen aan dit bestuursakkoord worden gemaakt voor zover die passen binnen het beleid en de financiële mogelijkheden."

De lancering van de bevraging gebeurt op 14 februari onder de noemer “ik vraag het aan … de Ieperlingen”.

De integrale tekst

Klik hier voor de volledige beleidsnota.