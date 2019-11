Ieper plant jaarlijks vredesbomen aan

Stad Ieper plantte vorig jaar een vredesboom naar aanleiding van het einde van de eeuwherdenking van WOI. Het stadsbestuur wil het initiatief nu jaarlijks verderzetten in de periode van Wapenstilstand.

Op 10 november plantten lokale kinderen twee Japanse notelaren in het Le Touquetpark bij het station. De eerste boom komt uit het Duitse stadje Volkmarsen. De tweede boom groeide uit een zaadje van een ginkgo biloba, die de atoomaanval op Hiroshima in 1945 overleefde.

Vredesbanden

"De naam van dit park verwijst naar het Franse Le Touquet-Paris-Plage, waar het stadsbestuur in 1919 in ballingschap besliste om Ieper herop te bouwen", zegt eerste schepen Philip Bolle (SP.A). "Deze vredesbomen staan symbool voor het aanhalen van vredesbanden tussen landen, die vroeger vijanden waren. Het is de bedoeling om op termijn een lint van vredesbomen doorheen de stad te creëren. Voor jongeren zijn de bomen educatief: het historisch verhaal wordt uitgelegd op de plakkaten bij de bomen."