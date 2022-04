Ieper plaatst rolstoelvriendelijke tafels en zitbanken rond Zillebekevijver

In 2021 is Stad Ieper gestart met het toegankelijk maken van parken, pleinen, speelterreinen en natuurgebieden. Momenteel vernieuwen ze de zitgelegenheden rond de Zillebekevijver, zodat die rolstoelvriendelijk zijn.

Maar eerst planten ze de dreven rond de Zillebekevijver opnieuw in. "We maken meer werk van comfortabele paden, hindernisvrije routes en voldoende toegankelijke zit- en picknickbanken. We werken hiervoor nauw samen met de toegankelijkheidsraad, de mobiliteitsambtenaar, stedelijke diensten en ervaringsdeskundigen", zegt Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein en Toegankelijkheid.

Toegankelijker Ieper

In totaal zullen er zestien zitbanken zijn waarvan zes rolstoeltoegankelijk. Ook de vier picknickplaatsen worden aangepast voor rolstoelgebruikers. "We plaatsen drie zitbanken met een leuning op een verharde dolomietzone met rustpunt voor rolstoelgebruikers, maar ook voor buggy's, ten zuiden van de vijver", vertelt de schepen. "Nog drie andere zitbanken met leuning zullen op een verharding in betonstraatstenen staan, ten noorden van de vijver."

Ter hoogte van twee knooppunten komen ook twee picknickbanken met verlengd tafelblad op een verharde ondergrond. Bovendien zal de stad de bestaande zitbanken renoveren en een nieuwe plaats geven.

Een eerste resultaat zal eind deze week zichtbaar zijn. Vanaf 2 mei wordt de kant van het dolomietpad aangepakt. Wie suggesties heeft voor een toegankelijker Ieper kan terecht bij de Ieperse Stedelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid.