Ieper moet zware schadevergoeding betalen aan bouwbedrijf

Cnockaert Construct was één van de kandidaten om de dorpskern van Zillebeke heraan te leggen. Maar de opdracht ging naar bouwonderneming Desot uit Boezinge, met een offerteprijs van zo’n 3.200.000 euro. Cnockaert Construct stapte daarop naar de rechtbank, want het bedrijf vindt dat het bod van Desot onrealistisch laag was. Het verschil tussen de twee bedroeg maar liefst 800.000 euro.

De rechter geeft Cnockaert Construct nu gelijk. Hij valt erover dat de stad zich nooit vragen heeft gesteld bij de goedkope offerte en ook geen schriftelijke verantwoording heeft gestuurd met de vraag waarom de prijs zo laag was. Ook zou Desot, die een klasse 6 bedrijf is, niet hebben mogen meedingen naar werken voor zo’n groot bedrag.

Schepen Philip Bolle: “Dit is een dossier uit de vorige legislatuur maar het is hoe dan ook voor ons een koude douche. 420.000 euro is anderhalve keer het bedrag dat wij jaarlijks besteden aan de heraanleg van voetpaden. We gaan in beroep tegen deze beslissing van de rechtbank van eerste aanleg.”