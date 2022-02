Ieper meest gastvrije stad van het land, zegt Booking.com

De stad Ieper is de meest gastvrije stad van het land. Dat zegt Booking.com, het populaire digitale reisplatform op basis van de beoordelingen van de Ieperse logies in 2021.

Op Booking.com delen reizigers hun beoordelingen over bestemmingen", zegt de Stad Ieper. Met een score van 8 op 10 behaalde Ieper de hoogste tevredenheid en is daarmee de meest gastvrije stad van ons land. Ieper wordt gevolgd door Hasselt en Brugge

"Deze erkenning krijgen we voor de gastvrijheid in al onze logies: de hotels, de vele b&b’s en de vakantiewoningen", zegt schepen Diego Desmadryl. "Na de moeilijke coronaperiode is deze eerste plaats is een opsteker voor de vele ondernemers in de toeristische en economische sector van onze stad, alsook mooie promotie voor de reputatie van Ieper als toeristisch-recreatieve bestemming."

Relanceplan

"Onze horeca en volledige toeristische sector bewijzen hiermee nog maar eens hoe enthousiast en gedreven zij zijn", reageert burgemeester Emmily Talpe. "Daar ben ik als burgemeester enorm trots op. Ook ben ik onder de indruk hoe zij tijdens de moeilijke periode van coronamaatregelen en brexit - die beiden het toerisme in onze stad hard treffen - niet bij de pakken zijn blijven zitten. Dit is een mooie erkenning van hun veerkracht. Het valt ook niet te onderschatten, gastvrijheid is enorm belangrijk voor het toerisme. Als bezoekers thuiskomen na een trip, dan herinneren ze zich de mooie omgeving en beleving, maar ook de sympathieke mensen, die hen een warm welkom gaven in onze stad."

In het voorjaar 2021 stelde het stadsbestuur een relanceplan economie en toerisme voor om de lokale economie een stevige duw in de rug te geven, na het uiterst moeilijke eerste covidjaar. Deze week nog werd een volgende relanceactie toerisme gelanceerd om het toerismeseizoen 2022 vanaf het weekend voor Valentijn op gang te trekken. Er worden 500 gratis nachten inclusief ontbijt aangeboden. Wie in de periode van 12 februari tot en met 31 maart 2022 logeert bij één van de deelnemende Ieperse hotels krijgt een 2de nacht gratis."