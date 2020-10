Ieper maakt werk van nieuw parkeerplan

"Bedoeling is om de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de binnenstad te optimaliseren, zowel voor de bewoners, bezoekers maar ook voor wie er werkt of onderneemt,” zegt burgemeester Talpe.

Blauwe zone

Het parkeerplan werd gisteren behandeld in de gemeenteraad. In de blauwe zone wordt de parkeerdruk verlaagd door de maximale parkeerduur van drie naar twee uur terug te brengen. "Op die manier ontmoedigen we misbruik door langparkeerders en bieden we meer vrije parkeerplaatsen. Dat is goed voor de circulatie en voor de Ieperlingen met een bewonerskaart. We voegen ook de twee bewonerszones rond de Rijselstraat samen tot één grotere zone. Zo nemen we een pak frustratie weg bij de houders van een bewonerskaart die die éne vrije plaats in de buurt niet kunnen innemen omdat ze net in een andere zone valt, luidt het.

Langparkeren

De gratis randparkings blijven bestaan maar het stadsbestuur wil ook een aanbod betalend langparkeren voorzien nabij het centrum. Daarom introduceert de stad het ‘pleinparkeren’. Dat zijn strategische locaties nabij het stadscentrum waar men zonder tijdslimiet kan parkeren aan een democratisch prijs. De eerste twee uur zijn gratis, een volledige dag 2 euro. Voor langere tijd gratis parkeren blijft ook mogelijk aan de rand van de stad.”

Shop & Go

Nieuw in de binnenstad wordt de installatie van shop&go. Meer dan 70 parkeerplaatsen worden omgevormd en voorzien van een sensor. Op die plaatsen kan men 30 minuten gratis parkeren en hoeft men ook geen ticket te nemen. Wat de betalende zone betreft blijven de tarieven gelijk, met uitzondering van de prijs voor het tweede uur dat met € 0,50 wordt verhoogd. Het eenmalige parkeerticket om 30 minuten gratis te parkeren blijft behouden en op de shop & go plaatsen kan men voortaan meermaals per dag 30 minuten gratis staan. Daarenboven worden 88 parkeerplaatsen van betalend omgevormd naar gratis blauwe zone.