Ieper krijgt vijf nieuwe bosjes

Dit jaar werden/worden in Ieper maar liefst 5 nieuwe bosjes aangeplant. Volgens de milieudienst is dat de beste en meest duurzame remedie om de CO2 uit onze atmosfeer te houden en zo de klimaatsverandering aan te pakken.

Tijdens de plantacties van geboortebomen in maart plantten 85 jonge gezinnen ongeveer 1.000 streekeigen boompjes en struiken aan in het Hamiltonpark. Het plantgoed zal er opgroeien tot brede houtkanten of bosjes langs de brede randzones van het nieuwe evenementenplein.

Ook in maart plantten de leerlingen van de vrije basisschool Sint-Jan op het ‘Groen Gewad’, een perceel langs de Bellewaerdebeek, 1.050 streekeigen bomen en struiken aan. Zo krijgt Sint-Jan eindelijk een allereerste bosje terug, nadat alle bos er tijdens WO I was vernield.

Op 30 maart werden, in samenwerking met Rotary Club Ieper en de werkgroep Natuur van de Ieperse Milieuraad, 1.600 bomen en struiken aangeplant in de Vijvermeersen, een historisch eigendom van de stad langs de zuidelijke oever van Zillebekevijver. Een perceel waar al een klein volgroeid bos staat, kwam vorig jaar vrij en is uitermate geschikt om verder als een valleibosje te ontwikkelen.

Dit najaar worden er nog bosplantacties gepland. Momenteel wordt een project voorbereid in dezelfde omgeving ten zuiden van Zillebekevijver. Deze actie zal doorgaan op de Dag van de Natuur (23 november).

En op 14 december wordt een bosplantactie gepland op een perceel nabij de vaart Ieper-Komen. Het terrein is eigendom van Defensie en wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos.