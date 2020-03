Ieper krijgt 600 jaar oud perkament terug van Brits museum

Zaterdagochtend heeft het stadsarchief van Ieper een uniek charter van maar liefst 600 jaar oud ontvangen. Het perkament uit 1407 belandde via tal van omwegen in het Verenigd Koninkrijk, maar nu bracht een Engelse museumhouder het document terug naar de Kattenstad.

Het historische document zat veilig verpakt in vellen dun papier en zal nu waarschijnlijk gedigitaliseerd worden. Op die manier zal het toegankelijk zijn voor het grote publiek. Maar het is onmiskenbaar afkomstig uit Ieper, want de zegel met het wapenschild van Ieper is nog helemaal intact. "Een topaanwinst", klinkt het bij Rik Opsommer, de stadsarchivaris.

Het charter beschrijft de schenking van enkele woningen door een Ieperse zuster. Het document kwam na verschillende omzwervingen terecht bij een Britse privéverzamelaar, die het vervolgens aan het Colchester en Ipswich Museum overhandigde. En de Brit Philip Wise brengt het nu dus terug naar Ieper. "Ik keek al maanden uit naar deze dag. Het is een hoogtepunt uit mijn carrière dat ik dit charter kan teruggeven", vertelt hij.