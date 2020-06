Ieper keurt openbaar vervoersplan voor de Westhoek goed

Het nieuwe plan volgt de principes van basisbereikbaarheid, dat enkele jaren geleden door de Vlaamse regering werd geïntroduceerd. Het wordt uitgerold in de 15 gemeenten van de Vervoerregio Westhoek: Alveringem, De Panne, Diksmuide Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke.

Het nieuwe plan zet in op de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen in de regio zoals scholen, ziekenhuis en andere steden. Specifiek voor Ieper zijn er overdag vanuit Ieper buslijnen voorzien richting Roeselare (via Zonnebeke) met een halfuurfrequentie en richting Poperinge, Veurne, Diksmuide, Torhout, Menen,… met een uurfrequentie in beide richtingen. Tijdens de ochtend- en avondspits worden deze versterkt met ritten om het school- en woon-werkverkeer vanuit de deelgemeenten en omliggende gemeenten te faciliteren.

Ontlasting stadscentrum

Burgemeester Emmily Talpe zegt dat het plan een ontlasting betekent voor het stadscentrum. “Op vandaag rijden alle streeklijnen tijdens de ochtend- en avondspits doorheen het centrum. In de toekomst wordt dit beperkt. Enkel de buslijnen richting het ziekenhuis/Roeselare en de buslijnen richting Torhout en Diksmuide rijden nog langs de Grote Markt. Dit zal de leefbaarheid van de binnenstad verhogen. Tegelijk blijft de bereikbaarheid verzekerd voor het centrum en zal er een kwartierfrequentie zijn tussen het station en de Grote Markt. Op die manier bieden we ook een alternatief voor de centrumbus, waarvan al duidelijk was dat die geschrapt zou worden.”