Ieper investeert 60 miljoen euro

205 actiepunten staan er in de bestuursnota van begin dit jaar en daar wil het nieuwe bestuur nu toch 90 procent van realiseren.Tegenvaller is het zwembad. Uit een studie blijkt nieuwbouw meer verantwoord dan renovatie. Kostprijs: 14 miljoen euro. Ook de restauratie van de Lakenhallen kost de stad zo’n 8 miljoen. En er zijn nog meer grote infrastructuurwerken. Philip Bolle, schepen ruimtelijke planning: 'We gaan zeker de dorpskernvernieuwing van Boezinge doorvoeren en de dorpskernvernieuwing van Vlamertinge onder handen nemen. Daarnaast ook de Maloulaan en de Dikkebusseweg. Grote projecten die grote invloed zullen hebben op de mobiliteit van de Ieperling.'

Uit een rondvraag bij de Ieperlingen bleek die mobiliteit trouwens ook een prioriteit. Emmily Talpe, burgemeester Ieper: 'We willen een bereikbare en bruisende stad. Bereikbaar betekent dat voet- en fietspaden comfortabel moeten zijn. Maar ook dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. We willen in deze legislatuur dat gelijk houden zoals nu. We willen een bruisende stad waar heel wat evenementen zijn die mensen samenbrengen.' Topevenement in maart is alvast de start van Gent-Wevelgem.

Ook het Belle Godshuis in de Rijselstraat krijgt een facelift. Het wordt een kunstenhuis met ateliers en een tentoonstellingsruimte. Nog in de Rijselstraat komt de Sint-Pieterskerk mogelijk in aanmerking voor een goed uitgerust dienstencentrum. Eva Ryde, schepen van welzijn: 'We starten in december om te kijken of een kerk in aanmerking komt maar we zijn daar nog niet aan uit. We hebben in de begroting geld voorzien. Maar voorlopig hebben we nog geen zicht op de beste locatie.'

Het schepencollege noemt het meerjarenplan dynamisch en dus zijn er wel nog aanpassingen mogelijk. In elk geval blijven de belastingen in Ieper ongewijzigd.

