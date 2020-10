Ieper houdt mondmaskerplicht grotendeels aan

Mondmaskers zijn voortaan alleen nog verplicht op drukke plaatsen, of waar je geen afstand kan houden. Maar steden en gemeenten bepalen welke plaatsen daaraan voldoen. Maar Ieper houdt de huidige situatie eigenlijk grotendeels gewoon aan. "Het gaat dan onder meer om de winkelstraten in de binnenstad, de Vis- en Kiekenmarkt, de stationsbuurt en de winkelzones bij de Haiglaan en Rijselpoort," zegt burgemeester Emmily Talpe. "Wat we wel verfijnen is dat fietsers en steppers die deelnemen aan het verkeer op de rijweg, vrijgesteld worden van de mondmaskerplicht in de afgebakende zones.”

Verder blijft de mondmaskerplicht ook gelden op de zaterdagmarkt en in de publieke delen van openbare gebouwen. Wel wordt een versoepeling toegestaan voor onder andere plechtigheden zoals bijvoorbeeld huwelijken en jubilea. Daar mag het mondmasker af van zodra men neerzit op voldoende afstand van elkaar.