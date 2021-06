Ieper herdenkt burgerslachtoffers WO 1 met sleutels

Dat is een in brons gegoten sleutel per slachtoffer, waarin de naam, overlijdensdatum en leeftijd van het slachtoffer gegraveerd staan, en waaraan twee pinnen bevestigd zijn die verankerd worden in een stenen ondergrond. De sleutels zullen geplaatst worden op relevante plekken voor de slachtoffers, bijvoorbeeld plaats van overlijden of woonplaats.

Jeroen Bisscheroux: “Alsof ze verloren zijn en per toeval daar terecht zijn gekomen. Als passant zie je al lopend ineens een grote bronzen sleutel waar iets op staat. Je bukt, je wil de sleutel oppakken maar dat gaat niet, hij is verankerd aan de stenen. Je ziet een naam op de sleutel staan. De naam van iemand die ooit op die plek woonde en door bommen of ander oorlogsgeweld uit het leven gerukt werd. Even verderop kom je aantal sleutels tegen, bij elkaar gegroepeerd. De familienamen op de sleutels zijn dezelfde. Het blijkt één hele familie te zijn wiens huis getroffen werd door een bom die het hele gezin doodde.”

Schepen Valentijn Despeghel: “Als toerist of bezoeker is de confrontatie met de sleutel(s) een zeer aangrijpend moment. Je verwacht het niet en wordt onverhoeds geconfronteerd met de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen die dit had voor onschuldige burgers. Door de overleden burgers te benoemen en te materialiseren in de vorm van een sleutel worden ze ook opnieuw een beetje onderdeel van de Ieperse samenleving. Hun naam, hun tragische verhaal leeft voort in de straten van Ieper.”

Realisatie op het ritme van crowdfunding

De uitwerking moet nog volgen en zal gefinancierd worden via crowdfunding. Er staat geen deadline op de voltooiing van dit project. “Dit jaar zal een eerste lot van een twintigtal sleutels gemaakt worden”, zegt Schepen Dimitry Soenen, “die tegen oktober in de openbare ruimte moeten verschijnen. Nadien mikken we op twee momenten per jaar – in april en november – om nieuwe sleutels klaar te hebben. Alleen voor Ieper zijn er al minstens 700 burgerslachtoffers, dus weet je dat we voor enkele jaren vertrokken zijn. We zijn fier dat de Ieperse burgerslachtoffers eindelijk op een deugdzame en duurzame manier herdacht zullen worden.”