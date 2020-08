Ieper herdenkt atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki

Op 6 en 9 augustus is het exact 75 jaar geleden dat de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki het slachtoffer werden van twee atoomaanvallen. Op initiatief van Vredesstad Ieper wordt in verschillende steden en gemeenten de vlag van het Mayors for Peace-netwerk gehesen ter herdenking.

Mayors for Peace is een internationaal netwerk van bijna 8000 steden en gemeenten over 164 landen dat zich inzet voor vrede en nucleaire ontwapening. De organisatie werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki. Gezien haar rol als Vredesstad functioneert stad Ieper als lead city voor het netwerk in België.

Vanuit die functie lanceerde Iepers burgemeester Emmily Talpe net als vorig jaar een oproep aan alle leden van het netwerk om de atoomaanvallen in 1945 te gedenken: “Om onze solidariteit te betuigen met de Japanse steden en hun inwoners, riep onze stad alle lokale besturen op om de Mayors for Peace-vlag op een zichtbare plaats in de stad uit te hangen. In Ieper hees ik zelf de vlag op het grasveld aan de hoek van het Vandeepeereboomplein en Sint-Maartensplein."