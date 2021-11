Ieper herdenkt 103 jaar Wapenstilstand

Op 11 november 1918 kwam er officieel een eind aan de Eerste Wereldoorlog. In een bos bij het Franse stadje Compiègne werd die dag de wapenstilstand gesloten. Vanaf 11 uur die ochtend werd er niet meer gevochten. Wapenstilstand is sindsdien de dag om alle oorlogsslachtoffers, burgers en militairen te herdenken. Traditioneel weerklinkt dan ook om 11 uur de Last Post onder de Menenpoort in Ieper en vallen er klaprozen uit de hemel.

"Meest zinloze conflict op Europese bodem"

Eerste Minister Alexander De Croo benadrukt het leed ons land te verduren kreeg: “Tijdens de Eerste Wereldoorlog was ons land het slagveld van de hele wereld. Hier kruisten de paden van vijftig verschillende nationaliteiten van vijf verschillende continenten. Twintig miljoen mensen verloren het leven bij één van de meest zinloze conflicten op Europese bodem. In ons land alleen al vielen zo’n 600.000 doden.” Als eerbetoon aan alle slachtoffers legden onder meer de premier, West-Vlaams gouverneur Decaluwé, en verschillende ambassadeurs en militaire delegaties bloemenkransen neer. Opvallend: dit jaar zijn er heel wat Britse vertegenwoordigers afwezig. De coronarestricties en Brexit vormden te grote obstakels om het Kanaal over te steken.

