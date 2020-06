Ieper heeft nu ook monument voor slachtoffers WOII

In Ieper is het nieuw monument ter herdenking van alle militairen en burgers die het slachtoffer werden van de Tweede Wereldoorlog, gedeeltelijk klaar.

Aanvankelijk zou het beeld in mei ingehuldigd worden, maar de coronacrisis dwarsboomde dit plan. Het nieuwe monument staat op de vestingen nabij de Predikherentoren. Voor de realisatie van het monument werd een samenwerking opgezet tussen de stadsdiensten en het Ieperse VTI. Het 7e jaar renovatie van het Vrij Technisch Instituut van Ieper, onder begeleiding van hun leerkracht Patrick Lierman, realiseerden het monument in de werkplaats van het VTI. Het monument werd op een verplaatsbare sokkel gemetseld. Het monument wordt nog afgewerkt met een gedenkplaat en 2 vlaggenmasten tegen de inhuldiging in september.

Rond de 300 slachtoffers

Uit onderzoek blijkt dat het aantal ‘oorlogsdoden’ in Ieper tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoedelijk rond of boven de 300 personen ligt, waarvan twee derden burgers waren. De grootste groep hierin waren de vluchtelingen die van elders kwamen naar aanleiding van de inval in 1940. "Dat gaat over 136 burgers," zegt Peter Slosse van Toerisme Ieper. "In 1940 vielen ook 27 doden te betreuren onder de Ieperse bevolking. Meestal door bombardementen. In 1944, tijdens de bevrijding in september, vonden 12 inwoners en 14 burgers uit omliggende gemeenten de dood in Ieper. “ Het monument herdenkt ook gesneuvelde militairen.

Ieper heeft tientallen monumenten ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Maar de vraag naar een herdenkingsplaats voor slachtoffers van de tweede klonk steeds luider.