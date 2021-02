Ieper heeft eigen editie van Monopoly-spel

De editie blijft trouw aan het originele spelconcept, maar wordt in een Iepers jaste gestoken. Alle locaties van het klassieke Monopoly-spelbord worden aangepast naar typisch Ieperse straten, pleinen en bezienswaardigheden. Er zal plaats zijn voor historische gebouwen in de stad, maar ook voor recentere gebouwen of projecten. Zo zal je b.v. de Grote Markt of het Vandenpeerenboomplein kunnen kopen, maar ook CC Het Perron of AC Auris. Ook van elke deelgemeente zal er iets in zitten.

De Lakenhallen, de Menenpoort en de reus Minneke Poes prijken prominent op de doos. Ook de kans- en algemeen fonds-kaartjes worden ingevuld met Ieperse verwijzingen. Onder andere de Kattenstoet en Ypres Rally zullen hier aandacht krijgen.

Eén vakje nog niet ingevuld

Er is één vakje van het spelbord nog niet ingevuld. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de Ieperlingen. Een week lang loopt om www.monopolyieper.be een poll waarbij iedereen een stem kan uitbrengen op zijn favoriete sportvereniging. De vereniging die meest stemmen krijgt, krijgt uiteindelijk een plaatsje op het bord.De stad Ieper is nauw betrokken bij de invulling van het spelbord. Zo kregen de Ieperse handelaars en ondernemers de kans om een plaatsje te krijgen op het bord.

Monopoly Ieper zal te koop zijn vanaf juni 2021. Het zal gaan om een gelimiteerde oplage van minstens 2.000 exemplaren. Hoeveel spellen er precies zullen gedrukt worden, is nog niet duidelijk. Dat zal afhangen van de voorinschrijvingen. Het kost 50 euro.

In West-Vlaanderen hebben ook al Knokke-Heist, Brugge en Kortrijk een eigen versie van het Monopoly-spel.

