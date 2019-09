Ieper haalt grootste vredesvlag ter wereld nog eens boven

Ieper maakt deel uit van 'Mayors for Peace', net als de stad Brugge. 'Mayors for Peace' is een internationaal netwerk van steden dat onder het voorzitterschap van de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki voornamelijk ijvert voor nucleaire ontwapening. Het netwerk telt vandaag 7.709 leden in 163 landen.

Het is altijd een hele klus om de vredesvlag op de Grote Markt te ontplooien. De vlag is 1.800 vierkante meter groot, weegt 120 kilogram en is het werk van 45 dames die eraan mee gestikt hebben.