Ieper gaat middeleeuwse natuurstenen hergebruiken

Ieper laat de middeleeuwse natuurstenen, die archeologen in maart ontdekten, oppoetsen en de stad zal ze ook hergebruiken. Het gaat om een 200-tal stenen waar een grote zitbank van gemaakt gaat worden.

De stenen maakten deel uit van een 700 jaar oude kaaimuur. Ze zijn gevonden tijdens de heraanleg van het Vandenpeereboomplein. En daar gaan de stenen ook terug naar toe.

De lakenstad Ieper had 700 jaar geleden een haven. Boten voerden grondstoffen aan via de Oude Ieperlee tot in het hartje van de stad. De overblijfselen zijn uitzonderlijk goed bewaard: meerpalen, een havenkraan, maar vooral een heel lange kaaimuur.

De stad recupereert de natuurstenen en hergebruikt ze voor bij de heraanleg van het Vandenpeerenboomplein, ook wel De Leet genoemd. Er komt een grote zitbank. De werken aan dit plein zijn in oktober 2020 gestart. De Leet moet veel groener worden, met meer terrassen en waterpartijen, en minder parkeerplaatsen. Alles zou moeten klaar zijn eind dit jaar, de werken aan het Sint-Maartensplein in 2023.