"Ieper blijft in kou staan door nieuwe studie A19"

"Twee jaar geleden was er een consensus over de mobiliteitsknoop op de N8 van Ieper naar Veurne. Open VLD stelde de consensus in vraag en vroeg om de doortrekking van de A19 opnieuw te bestuderen. De studie komt er, maar het gevolg is dat er de komende jaren door Vlaanderen niet geïnvesteerd wordt in de ring rond Ieper, "zegt ze.

Het dossier van de doortrekking van de A19 en het alternatief de N8 is al tientallen jaren oud. In 2018 werd na een participatietraject beslist om geen tijd meer te verliezen aan mogelijke pistes rond de doortrekking van de A19 en alleen in te zetten op de verkeersveiligheid van de N8. "CD&V vond het spijtig dat er minder werk werd gemaakt van een vlotte doorstroming, maar sloot zich toch aan bij de meerderheid. Open VLD deed dit als enige niet en vroeg nog maar eens een studie", vervolgt Fournier.

Resultaten niet voor meteen

Fournier wou van bevoegd minister Peeters weten wat de impact zal zijn op de openbare werken in de regio rond Ieper, omdat de andere werken aan de N8 gewoon doorgaan. "Opvallend is dat minister Peeters liet weten dat de omleidingsweg rond Brielen, de doortocht door Elverdinge en de aansluiting van de Noorderring met de Diksmuidseweg herbekeken worden in het kader van het complex project. Kortom, al deze investeringen zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld". De politica verwacht niet dat de studie snel tot resultaten zal leiden, want die kan pas in 2021 opgestart worden. De resultaten worden herbekeken in het kader van het complex project rond de mogelijke doortrekking van de A19.

Pilkem Ridge

De Ieperse fractieleider van CD&V Katrien Desomer vult verder aan: “Het heropstarten van een nieuwe studie rond de doortrekking van de A19 zorgt ervoor dat er de komende jaren geen andere investeringen gepland zijn verbonden aan het N8-dossier. Dit is sterk te betreuren, zeker gezien de doortrekking juridisch niet mogelijk is. Niemand wil raken aan het vogelrichtlijngebied van de Blankaart. Er is slechts één piste bespreekbaar tot aan Steenstraete, maar die is alleen mogelijk als de regio van Pilkem Ridge kan worden aangesneden. Mijn vraag aan de burgemeester is dan ook duidelijk: wil ze Pilkem Ridge opgeven voor de doortrekking van de A19?”