"Iedereen leeft zich weer uit": het is druk in carnavalwinkels

Met het carnavalweekend in zicht is het druk bij winkels die verkleedkledij aanbieden. De vraag naar gekke kleren piekt in deze periode.

Veel scholen houden de komende dagen al een carnavalsfeestje en dan moet het echte carnavalsweekend nog beginnen. Publiekstrekkers bij ons zijn onder andere Zwevezele, Gullegem, Knokke-Heist en Blankenberge.

Klanten van overal

In Carnavalboetiek Zonneweelde in Torhout is het deze week een komen en gaan van klanten. Klanten komen een beetje van overal. Vorig jaar kon carnaval na een coronapauze ook al wel, zij het nog met beperkingen. Al was het enthousiasme er in Blankenberge toch niet minder om: (lees verder onder de video)