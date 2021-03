Iconische gele kraan site Denecker gaat tegen de vlakte

De iconische gele kraan bovenop de betonnen constructie op site Denecker doet al jaren geen dienst meer. Eind de jaren ’50 vond je de kraan op een rail aan de kade, hij deed dienst om vrachtschepen te laden en lossen. Het ging voornamelijk om fijne en grove keien, zand en cement. Begin jaren ’60 verhuisde de kraan naar boven op een betonnen constructie. Van daar had je immers een beter zicht en verliep dit proces efficiënter. Om de drie weken meerde een schip aan met een vracht van 250 ton die moest gelost of geladen worden. Voor de komst van de grote gele kraan gebeurde het laden aan de Handzamevaart met een veel kleinere kraan op een betonblok.

Bijzondere band met deze site

De Gebroeders Traen bv uit Zedelgem staat in voor de afbraakwerken. Opmerkelijk is het feit dat hun technisch directeur Danny Rollez als 15-jarige bij de firma Denecker zijn carrière begon en hier zijn stiel heeft geleerd. Ook voor hem een bijzonder moment dus. De kraan zorgde voor het laden en lossen van schepen aan de kaai en was een grote stap vooruit in de modernisering van dit werk.

Aankoop gronden voor herlokalisatie recyclagepark

In 2018 kocht de stad de site Denecker voor de herlokalisatie van het recyclagepark zodat dit zich dichter bij de technische dienst en het magazijn zou bevinden. Op een gedeelte van het terrein is er de aanwezigheid van enkele bouwvallige bedrijfsgebouwen, constructies, verschillende putten, een loopbrug met bijhorende kraan en een grote hoeveelheid betonafval. Om de veiligheid, orde en netheid te waarborgen en de mogelijkheid om nog via het aanpalend perceel het werftransport te organiseren, is het aangewezen om het perceel vrij te maken.