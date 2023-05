Vanaf nu kan je één van de iconische gebouwen van Brugge in huis halen, maar dan in het klein. Het Belfort en de Lakenhallen verschijnen namelijk als 3D-puzzel.

De 3D-puzzel telt 91 stukjes en is nagebouwd op een schaal van 1 op 300. Het duurt een uur tot anderhalf uur om de puzzel te maken. Een Brugs bedrijf zit achter het ontwerp. Ze denken er ook al aan om andere Brugse monumenten zoals de Sint-Salvatorskathedraal of de Onze-Lieve-Vrouwekerk als 3D-puzzel op de markt te brengen. Maar ze dromen ook van meer, zo staat ook het Atomium in Brussel op hun verlanglijstje.