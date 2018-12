De auto’s worden vanuit de fabriek in San Francisco in de VS via de Zeebrugse vestiging van International Car Operators naar Europa verscheept. Vanuit de kusthaven worden de elektrische auto’s over heel Europa verdeeld. De nieuwe trafiek is goed voor ruim honderd nieuwe jobs in het afwerkingscentrum. Daar worden de Tesla’s aan een laatste controle onderworpen en van extra’s voorzien voor ze naar de autohandelaar gaan. Het bedrijf investeert 2,5 miljoen euro in de nieuwe trafiek.