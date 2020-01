Ichtegemnaar (31) overleeft verkeesongeval niet

Een man van 31 uit Ichtegem is zaterdag even na middernacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Alle hulp kwam te laat.

De man die in de buurt woont verloor iets over middernacht in de Zedelgemsesteenweg de controle over het stuur van zijn witte Opel. Zijn wagen, een witte Opel, ging rechts van de weg af, begon te slingeren, belandde in de berm en ging daarna nog enkele keren over de kop. Het voertuig kwam tot stilstand tegen twee bomen. De hulpdiensten kwamen ter plekke om de man uit het wrak te bevrijden, maar hij overleefde de klap niet.

Er is geen verkeersdeskundige van het parket ter plaatse gekomen. Omdat er geen andere personen bij het ongeval betrokken zijn, en uit de sporen duidelijk bleek dat de chauffeur een stuurfout maakte, die hij niet meer kon bijstellen.

De Zedelgemsesteenweg was enkele uren afgesloten voor het verkeer.