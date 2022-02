Ichtegem wil van GP Jempi Monseré volksfeest maken

"We waren in 2006 al eens het Dorp van de Ronde van Vlaanderen. In 2022 zijn we nu het Dorp van de GP Jean-Pierre Monseré", zei Schepen van Sport van Ichtegem, Tina Ledaine, op de persvoorstelling. "Nu de coronapandemie toch ietwat de beterhand neemt leek het ons opportuun om enkele festiviteiten te organiseren op zondag 6 maart. De GP Monseré passeert toch vier keer langs ons marktplein voor ze de Lookhuisstraat aan te snijden. Wij willen onze inwoners betrekken in het geheel. Er zal tal van randanimatie voorzien worden."

"Deze Grote Prijs Jean-Pierre Monseré krijgt dit jaar zes WorldTeams aan de start, wat toch een mooi deelnemersveld is en de koers komt rechtstreeks op televisie. Er komt dit jaar ook een bergklassement waarbij de helling van de Lookhuisstraat ook opgenomen is. Daarin participeren wij ook. Of we met de gemeente Ichtegem grotere plannen hebben met deze GP Jean-Pierre Monseré? Laat ons eerst deze editie afwachten. Maar misschien kunnen we nog meer betrokken worden bij de wedstrijd, we zien wel. Wij willen van deze editie alvast een heus volksfeest maken", verduidelijkte schepen van sport, Tina Ledaine.

Tim Merlier is de laatste winnaar van de GP Jean-Pierre Monseré. Hij haalde het vorig jaar na een massasprint van Mark Cavendish en Timothy Dupont.