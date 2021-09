Ichtegem heeft 15.000 euro over voor inspraak inwoners

Veel West-Vlaamse steden en gemeente pakken opnieuw uit met een oproep voor het burgerbudget. Dat is een bedrag dat in de begroting is vrijgehouden voor ideeën en plannen van de eigen inwoners. Dat is het geval in Kortrijk en ook Ichtegem springt op de kar.

‘Jij bent aan zet met het burgerbudget’. Met die slogan pakt de gemeente Ichtegem voor het eerst uit met een burgerbudget om wilde plannen en dromen van inwoners te realiseren. Na een oproep stelt de gemeente uit veertien inzendingen de zes weerhouden projecten voor.

"We moeten de burgers meer betrekken bij het beleid," vindt burgemeester Lieven Cobbaert. "Participatie is één van de speerpunten in ons beleidsplan. Dus maken we 15.000 euro vrij waarbij de inwoners zelf creatieve ideeën naar voor kunnen brengen en die dan gerealiseerd kunnen worden ism het gemeentebestuur."

Online stemmen

De ideeën gaan van een pluktuin in de achtertuin aan huis Dekeyser in Ichtegem tot het plaatsen van meer zitbanken om een babbeltje te slaan. Ander project is een groter skatepark op het sportpark in Eernegem. Vanaf 20 september kunnen de inwoners online hun stem uitbrengen op hun favoriete project. Maar drie van de zes worden uitgevoerd, het wordt dus stemmen ronselen.

Ichtegem voorziet een bescheiden burgerbudget van 15000 euro. Maar in grotere steden zoals Kortrijk gaat het om 100 000 euro, Brugge reserveert zelfs 200 000 euro.