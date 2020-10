De gemeente Ichtegem pompt 7,5 miljoen euro in de Bruwiersite. Het oude gemeentehuis ruimt plaats voor een sociaal huis en een sociaal dienstencentrum.

Er komt ook een polyvalente zaal op het terrein. Met de make-over keert de site terug naar de roots. Het was destijds dokter Bruwier die er de eerste sociale woningen in de gemeente bouwde. Een renovatie van het oude gemeentehuis uit de jaren 1970 was financieel niet haalbaar.