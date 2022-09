I-mens onderneemt actie in Brugge tegen personeelstekort

Zorgorganisatie i-mens voerde vandaag actie in Brugge om het nijpend tekort aan personeel aan te kaarten. In onze provincie laat het tekort zich vooral voelen in de regio Brugge en aan de kust.

Op 't Zand in Brugge gaf de zorgorganisatie in samenwerking met Cirq vzw het startschot van 'i-mens on tour'. Met hun mobiele studio gaan medewerkers van i-mens op pad om met mensen in gesprek te gaan en hen zo proberen warm te maken voor een uitdaging in de zorg.

54.000 mensen tegen 2030

De organisatie heeft 600 vacatures die niet ingevuld geraken van verpleegkundigen, verzorgenden, kinderbegeleiders tot poetshulpen. De hele sector lijdt onder personeelstekort terwijl er maar weinig kandidaten komen opdagen.

Ondertussen doet de vergrijzing de vraag naar zorg alleen maar toenemen. 3300 mensen kunnen meteen instappen in een zorgberoep en al meteen een loon krijgen terwijl ze een opleiding volgen, want tegen 2030 zullen zo'n 54.000 nieuwe werkkrachten nodig zijn.

Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits, zorgambassadrice Candice De Windt, burgemeester De fauw en Karin Van Mossevelde, algemeen directeur van i-mens waren aanwezig bij de start van de tour.