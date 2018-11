Het dancefestival Hype-O-Dream in Waregem verhuist van de hippodroom naar een festivalweide aan de rand van de stad. Dat hebben de organisatoren in overleg met het stadsbestuur beslist.

Na zes edities op de hippodroom zal Hype-O-Dream nu dus plaatsvinden in de weiden van de Weymeerschen, in de volksmond ‘De Slekkeput’ genoemd. Op de nieuwe locatie in de buurt van het station is alvast meer plaats. De Weymeerschen zijn ook vlot bereikbaar met de trein en er is voldoende parkeerplaats. Vorig jaar kwamen er 22.000 festivalgangers naar Hype-O-Dream. De zevende editie vindt plaats op zaterdag 20 juli.